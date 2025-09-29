Ara Dinkjian, İstos Korosu’yla İstanbul’da buluştu

Ara Dinkjian, İstos Korosu’yla Moda Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. Geleneksel ve çokdilli Anadolu ezgilerinin seslendirildiği etkinlik yoğun ilgi üzerine 1 Ekim’de bir kere daha sahnede olacak.

2017 yılından bu yana Fotini Kokkala şefliğinde faaliyet gösteren İstos Korosu, besteci Ara Dinkjian ve değerli müzisyenler Sokratis Sinopoulos (kemençe), Yann Keerim (piyano), Şakir Ozan Uygan (perküsyon), Ari Hergel (bas gitar), Ali Ağrı (ud), Fotini Kokkala (kanun) ile birlikte geleneksel ve çok dilli Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Yoğun ilgi üzerine Ara Dinkjian& istos korosu buluşması 1 Ekim’de bir kere daha sahnede olacak. Moda Sahnesi’ndeki konserin biletleri Biletinial’dan satın alınabilir.

