Diran İncici’nin maket çalışmaları ilgi gördü

Pangaltı Mıhitaryan Okulu’nun 200. kuruluş yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. 20 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi’nde maket ustası Diran İncici’nin “Kilise, Mabet, Manastır Ve Taş Yontu Maketleri Koleksiyonu” sergisinin açılışı yapıldı.

Kilisede yapılan ayine Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Başrahip Vartan Kazanciyan ve din adamları, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Başepiskopos Aram Ateşyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan ve Pangaltı Mıhitaryan Okulu mezunları katıldı.

Ayinin ardından Pangaltı Mıhitaryan Lisesi’nden Yetişenler Derneği Başkanı Arsen Kovan, Diran İncici’nin topluma önemli bir miras bıraktığını söyleyerek Kerabaydzar Kazanciyan’a ev sahipliği için teşekkür etti. Diran İncici’nin oğlu Erol İncici, dedesi Ğugas İnciciyan ve babasının Mıhitaryan mezunu olduğunu hatırlattı. Babasının mimariye olan sevgisinden bahseden Erol İncici, Ermenilerin kendi mimari geleneklerini oluşturmaları karşısındaki hayranlığını belirtti.

Erol İncici, “Babamın asıl amacı gizlenmiş, yıkılmış 28 inanç anıtının manevi yok edilmez değerlerini el işçiliğiyle gelecek nesillere aktarabilmekti” dedi. Nathali Koçyan Gazeroğlu da okul yıllarında İncici’nin eserlerini tanıdığını, bunların birçok öğrenci üzerinde derin etki bıraktığını dile getirdi. Konuşmaların ardından dudukta Sarkis Donbaoğlu ve kanunda Herman Hallaçoğlu, İncici’nin sevdiği Ermenice şarkıları icra etti.

Kilisedeki konuşmalar ve müzik dinletisinden sonra, sergi alanına geçildi. Sergi alanında Patrik Sahak Maşalyan sanatın önemine vurguda bulunurken, “Bu çalışmalar halkımızın ölü bir toplum olmadığını, yaratıcılarının var olduğunu ve ruhani-kültürel hayatımızı güçlendirerek birliğimizi pekiştirdiğini gösteriyor” dedi. İncici’nin maketleri ailesi tarafından Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne bağışlandı. Maket çalışmaları, süresiz olarak sergilenecek.

Diran İncici hakkında

1927’de İstanbul’da doğdu. 1948’de İstanbul Mıhitaryan Okulu’ndan mezun oldu, ardından 1951-1952 yıllarında Paris Conservatoire des Arts et Metiers’de eğitim gördü. Uzun yıllar çanta imalatı yaptı. El sanatlarındaki yeteneğiyle, tarihi Ermeni kiliseleri, manastırları ve “Haçkar” taşlarının maketlerini üretti. Koleksiyonundaki yapıların çoğu günümüzde harabe veya yok olmuş durumdadır. Amatör ressam olarak da tanınan İncici, Pangaltı Mıhitaryan Okulu Mezunları Derneği sahnesi için 12 oyuna dekor hazırladı; Talar Dans ve Müzik Topluluğu’nun sahne dekorları da ona aitti. Diran İncici 2016’da vefat etti ve Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’na defnedildi.

Sergileri

1996, 1998, 2001, 2016 – Mıhitaryan Okulu’ndan Yetişenler Derneği, İstanbul

2001 – Ani Antik Kenti Sergisi’ne Ani Katedrali maketi ile katıldı, Paris

2002 – Katolik Ermeni Kilisesi, Biel-İsviçre

2010 – Boğaziçi Üniversitesi, Hrant Dink’i anma etkinliği, İstanbul

Agos