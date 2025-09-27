Heybeliada Ruhban Okulu yeniden gündemde: ‘Açılması ekümeniklik iddiasını güçlendirir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump zirvesinde Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu, öne çıkan başlıklardan biriydi. Görüşmede Erdoğan, okulun durumuna ilişkin, “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye’ye dönünce Sayın Bartholomeos ile konuyu görüşme fırsatı bulacağım” dedi. Trump da bu çabayı takdir etti. Gözler Erdoğan’ın atacağı adıma çevrilirken, Türk-Yunan ilişkilerinde önemli görevler alan Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘VATİKAN GİBİ OLUR’

Uluçevik, Ruhban Okulu’nun ‘masum bir din hizmeti’ gibi görülmesine karşı çıktığını söylerken, okulun açılmasıyla birlikte ‘ekümeniklik’ iddiasının güçleneceğini savundu. Uluçevik, “Okul açılırsa burası tamamen Vatikan gibi bir statüye kavuşacak duruma gelir, uluslararası gündemde propagandası yapılır. Bu propagandayı Birleşmiş Milletler’de de yaparlar, kamuoyu oluştururlar. Bu iş daha büyük bir şeye sebep olur” dedi.

OKULUN TARİHİ

Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu 1844 yılında Fener Rum Patrikhanesi tarafından açıldı. Osmanlı döneminden itibaren birçok din adamı bu kurumda eğitim gördü. Gökçeada doğumlu Fener Rum Patriği Bartholomeos da bu okuldan mezun oldu. Yaklaşık 130 yıl eğitim verdikten sonra 1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 1971’de iptal edilmesinin ardından kapatıldı.

BARTHOLOMEOS, TRUMP’A ANLATMIŞTI

Okulun statüsü ve geleceği 1990’larda AB sürecinin başlamasıyla ve ABD’de bulunan Yunan lobisinin baskılarıyla sık sık gündeme geldi. 1999 yılında ABD Başkanı Bill Clinton okulu ziyaret etti ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den okulun açılmasına izin verilmesini istedi. 2012 yılında Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrasında, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılacağı kararını duymaktan mutluyum” dedi ve büyük tartışmalara neden oldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mayıs 2024’te okulu ziyaret ederek, okulun açılmasını istediğini söyledi. Bartholomeos da 15 Eylül’de Trump ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi