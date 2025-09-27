Derneklerden birlik festivali

Ermeni okullarından yetişenler dernekleri, geleneksel olarak düzenledikleri ‘Miasnutyan Paradon’ [Birlik Festivali] etkinliğinin üçüncüsü yapılacak.

5 Ekim Pazar günü Bağlarbaşı Kalfayan Okulu Yatakhane Bahçesi’nde 12:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek festivalde, çocuklar için oyun alanları ve boyama atölyeleri, el emeği ürünler satışlarının yapılacağı kermes masaları, Kirkor Sar’dan illüzyon performansı ve Zumba aktiviteleri yer alacak. Festivalde, Bartev Garyan, Maral Ataman, Maral Ayvaz, Alen Zinzal, Bagas müzik grubu Ermenice ve Türkçe şarkılar seslendirecek; Hagop Ari Güleç’ yönetimindeki Avantagan Dans Topluluğu da geleneksel halk danslarından figürler sergileyecek.

Agos’u ziyaret eden Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği ve İstanbul Ermeni Okullarından Yetişenler Dernekleri Başkanı Kevork Simkeşyan ve Bomonti Mıhitaryan Okulu’ndan Yetişenler Derneği Başkanı Şuşan Sivaslıoğlu, festival organizasyonu için 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyledi. İkili, festivalin ilk olarak 2018 ve 2019 yıllarında yapıldığını, koronavirüs pandemisi nedeniyle festivalin üçüncüsünün bu yıl yapılacağını belirtti. Bazı kilise vakıflarının festivale maddi destek sunduğunu belirten ikili, festival alanına Samatya, Kurtuluş ve Bakırköy’den servis ulaşımının olacağı bilgisini de paylaştı. Servisler, Kurtuluş Caddesi Akbank’ın önü, Bakırköy İstanbul Caddesi eski Migros önü ve Samatya’da Sahakyan Okulu’nun önünden saat 11:15’te hareket edecek.

Festivalin davetiyelerine ilişkin bilgilere ‘MiyasnutyanParadon’ Instagram ve ‘Miutyun’ Facebook sayfalarından ulaşılabilir.

Agos