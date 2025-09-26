Madağ sezonu Samatya ile başlıyor

İşhan Erdinç

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bütçe açığı olan Ermeni okulları yararına madağ, yani sevgi sofraları da kuruluyor. Geçtiğimiz yıl, sevgi sofrası kuran 9 okulun toplam bütçe açığı 142 milyon 528 bin TL idi. Sofralara katılım yoğun olsa da toplanan toplam bağış miktarı 97 milyon 250 bin TL ile sınırlı kaldı.

2025-2026 madağ sezonu, artık gelenek olduğu üzere Samatya Sahakyan ile başlıyor. 28 Eylül Pazar günü Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde yapılacak Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset edecek. Rahip Kaspar Garabetyan’ın yöneteceği ayinde ilahiler Sahakyan Korosu tarafından seslendirilecek. Ayinin ardından kilise bahçesinde kurulacak sevgi sofrasına geçilecek.

Sahakyan Okulu’nun bu yılki bütçe açığı 36 milyon TL’yi buluyor. Geçtiğimiz yıl 28 milyon TL olan bütçe açığı olan okul için 18 milyon TL bağış toplanmıştı.

Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Nurhan Davulciyan, ilköğretim müdürü Karin Togaç Çağlıuzun ve yönetim kurulu üyesi ve Ermenice öğretmeni Liana Benli, sevgi yemeği öncesi gazetemizi ziyaret ederek okulun mali durumu ve eğitim kalitesi hakkında bilgi verdi.

Bütçe açıklarının bu yıl 36 milyon TL’ye yükseldiği bilgisini veren Davulciyan, vakıf yönetim kurulunun mali tablo üzerinde titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Davulciyan, geçtiğimiz yıl bütçe açığının kapanmamasının kendilerini zorladığını vurguladı.

Davulciyan şöyle konuştu: “Kalan 10 milyon TL bütçe açığının dezavantajını, eğitim döneminin bitmesine üç ay kala yaşadık. Maaşları ödemekte zorlandık. Hayırseverlerimize gittik, bir kısmını borç aldık. Hem kurumlarımız hem de hayırseverlerimiz bizi ortada bırakmadılar. Bu şekilde ayakta durduk. İnanıyorum ki bu parayı toplayacağız. Toplayamazsak da sene içerisinde yine desteklerini sunacaklar. Ama bu nereye kadar gidecek? Cemaat içerisinde okulların birleşmesi konuşuluyor. Bunları düşünmeden önce bütün cemaatimizin, halkımızın el ele vermesi gerekiyor. Bu okullar cemaat okullarıdır. Sadece varlıklı kurumlarımız değil, halkımız ne verebiliyorsa vermeli. Ancak bunu yapabilirsek birçok şeyi düşünürüz. Eğitimi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Çocuklarımız nasıl daha iyi eğitim alır? Fakirlerimize ne yapabiliriz? Bunları işte bu tabloda düşünürüz. Ama maalesef Ermeni toplumu olarak bunu başaramıyoruz.”

Nurhan Davulciyan, Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın, bu yıl maddi sıkıntı yaşayan kurumların bütçe açığının yüzde 33’ünü karşılayacağını baştan ilan ettiğini, bunun olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti . Vakfın gelirlerinin giderleri karşılamadığına dikkat çeken Davulciyan, öğretmenler ve müdürlere zorlu ekonomik şartlar altında olmalarına rağmen özveriyle çalışmayı elden bırakmadıkları için teşekkür etti.

Sahakyan Okulu’nun hem LGS hem de YKS’de başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyen Nurhan Davulciyan, öğrenci sayısında kayıp yaşamadıklarını, mevcut sayıyı büyük ölçüde koruduklarını belirtti.

Sahakyan Lise binasının depreme karşı dayanıklı olduğunu ifade eden Davulciyan, ilköğretim binasının güçlendirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini de ifade etti.

Agos