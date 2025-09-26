Heybeliada Ruhban Okulu nedir? Heybeliada Ruhban Okulu açılacak mı?

Heybeliada Ruhban Okulu, Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinde gündeme geldi. Peki, Heybeliada Ruhban Okulu nedir? Heybeliada Ruhban Okulu açılacak mı?

Peki, Heybeliada Ruhban Okulu nedir? Heybeliada Ruhban Okulu açılacak mı?

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Heybeliada Ruhban Okulu, ya da verdiği teoloji eğitiminin türü nedeniyle Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak bilinen, Türkiye’de kısaca Ruhban Okulu şeklinde de adlandırılan, Heybeliada’da bulunan özel yüksekokuldur. Adanın kuzeybatısında Ümit Tepesi nde bulunan okul, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra kurulan bu alandaki ilk akademik okuldur.

Okul binası aslen 9. yüzyılda inşa edilen Aya Triada kilisesidir. Kilisenin Osmanlı döneminde de açık kaldığı tahmin edilmektedir. Alman Başrahip Stefanos Gerlach, İstanbul’a 16. yüzyıl yaptığı gezi sonrası kaleme aldığı, İstanbul’daki, kiliseler listesinde Heybeliada Aya Triada kilisesinden de söz eder. Kilise binası, 19. yüzyıl ortalarında din adamı yetiştirmek amacıyla, teoloji eğitimi ağırlıklı bir okula dönüştürülür. Resmen Fener rum patriği, Patrik 4. Germanos tarafından 1 Ekim 1844’te açılmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu, 1844-1971 eğitim dönemi boyunca 1000’e yakın mezun vermiştir. Bu mezunlarda kimileri dini anlamda önemli pozisyonlara kadar yükselebilmişlerdir. Örneğin aralarında günümüz Patriği I. Bartholomeos bulunduğu 12 okul mezunu, Fener Rum Patrikanesi bünyesinde patriklik makamında görev yapmıştır.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NE ZAMAN KAPATILDI?

1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Patrikhane bunu kabul etmeyince aynı yıl okulun faaliyeti durduruldu. Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu sayılıyordu.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU YENİDEN AÇILACAK MI?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili şunları kaydetti:

“Sayın Trump’ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.”

Cumhuriyet Gazetesi