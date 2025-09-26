Hayko Cepkin’in Diyarbakır konseri için “izin” çıktı

Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır’da düzenlemeyi planladığı konserler, mülki amirlerin izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. Diyarbakır Valisi gelişmenin ardından Cepkin’i aradı, Cepkin “Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri’mizin başına” dedi.

Müzisyen Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından bir dinleyicisinin “Kayseri konseri iptal mi edildi?” sorusuna yanıt vermişti.

Hayko Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.”

Cepkin daha sonraki sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri’mizin başına”

Agos