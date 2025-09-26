ERVAB Eğitim Komisyonu toplantılarına devam ediyor

ERVAB Eğitim Komisyonu, 16’ıncı toplantısını yaptı.

22 Eylül Pazartesi günü Surp Pırgiç Hastanesi Gomidas Salonu’nda yapılan toplantıya okulu olan vakıfların başkanları, okul kurucu temsilcileri, Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Türkiye Ermeni Patrikliği’ne yapacağı ziyarette bakana iletilecek konular belirlendi. Bakan Tekin’in Patrikhane’yi yakın bir vadede ziyaret etmesi bekleniyor.

Okullardaki toplam öğrenci, öğretmen, idari ve hizmet personeli verilerinin derlendiği toplantıda, Eğitim Komisyonu altında yürütülecek çalışma gruplarının oluşturulması konusunda komisyon üyelerinin fikirleri dinlendi, öncelikli olan grup belirlendi. Komisyon’un yaptığı açıklamaya göre, öncelikli grup ‘Eğitimde Kalite, Ölçme Değerlendirme’ olarak belirlendi.

Toplantıda Ermenice müfredat çalışması da gözden geçirildi.

Agos