Donald Trump Rahip Brunson’ı hatırlattı, ‘Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir’ dedi: THY Boeing’den 225 uçak sipariş etti!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türk Hava Yolları, Boeing ile toplam 225 uçak için anlaşma yaptığını açıkladı. Siparişler, THY’nin filo planlaması ve uluslararası operasyon hedefleri kapsamında değerlendiriliyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Washington’daki Beyaz Saray’da görüştü. Erdoğan ile Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi 138 dakika sürdü. Görüşme öncesinde Trump, Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasına ilişkin, “Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri. Brunson’ı hatırlayacak olursanız kendisi ben gelmeden önce 35 yıl hapse atılmıştı, durdurulması gereken bir durumdu. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı’nı aradım ve kendisini serbest bıraktı. 35 yıllık hapisten kurtardı Rahip Brunson’ı kendisi. Rahip Brunson şimdi çok mutlu, çok sağlıklı, çok iyi” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Erdoğan’ı işaret ederek, “Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir” dedi. Türk Hava Yolları, Boeing ile toplam 225 uçak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Duyuru Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmenin ardından açıklandı.

75 ADET DREAMLINER SİPARİŞİ

Şirket, 50’si kesin 25’i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet 787 Dreamliner için sipariş verdi. Teslimatların 2029-2034 yılları arasında yapılması planlanıyor. Motor ve bakım hizmetleri konusunda Rolls-Royce ve GE Aerospace ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

150 ADET 737 MAX İÇİN GÖRÜŞMELER

THY, ayrıca 100’ü kesin 50’si opsiyon olmak üzere 150 adet 737-8/10 Max modeli için de anlaşma sürecini tamamladı. Bu siparişlerin, motor üreticisi CFM International ile görüşmelerin sonuçlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

FİLO PLANLAMASI

THY, söz konusu siparişlerle 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyor. Şirket, bu plan doğrultusunda yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

TRUMP VE BOEING ANLAŞMALARI

Donald Trump daha önce yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerde Boeing satışlarını gündeme getirmişti. British Airways ve Katar ile imzalanan büyük çaplı uçak alımlarında da rol oynadığını dile getirmişti.

GEÇMİŞTEKİ AIRBUS SİPARİŞİ

Türk Hava Yolları, 2023 yılında da Airbus’tan 230 adet geniş ve dar gövdeli uçak siparişi vermişti. Şirketin hedefleri arasında filosunu genişletmek ve İstanbul’u uluslararası ölçekte önemli bir merkez haline getirmek yer alıyor.

Cumhuriyet Gazetesi