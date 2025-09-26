ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԱՓԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ԶՕՐԱՇԱՐԺԻ ԱՆՑԱՆ ԳԱԼՖԱԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Արեւելեան ափի եկեղեցիներու Թաղային Խորհուրդները, որոնք անցեալ տարի գնահատելի նախաձեռնութիւն մը իրականացուցած էին զօրակցութեան արշաւով մը կանգնելով Գալֆաեան տան Խնամակալութեան կողքին, այս տարի եւս համախմբուեցան Գալֆաեանի շուրջ։
Երէկ, 25 Սեպտեմբերի երեկոյեան, Գալֆաեան Տան Խնամակալութեան ատենապետուհի Թամար Գարասու-Մայօղլու, Նաթալի Յովհաննէսեան եւ Պեսսէ Քապաք մէկտեղուեցան Անատոլուի ափի հիմնարկներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Նոր եղանակի այս առաջին հանդիպումը կայացաւ Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ երդիքին տակ, Թաղային Խորհուրդի հիւրընկալութեամբ։
Նոյեմբերին կայանալիք մատաղօրհնութիւնը ժողովի մայր թէման էր։ Գալֆաեանի խնամակալները ներկայացուցին անցեալ տարուայ ելմտական տեղեկագիրն ու գործունէութեան հաշուեփակը, քննարկելով 2025-2026ի հաւանական պիւտճէն։ Անոնք առաջարկեցին վերստին ձեւաւորել անցեալ տարուայ ոյժն ու համագործակցութիւնը։ Անատոլուի ափի եկեղեցիներու պատասխանատուները լիակատար աջակցութիւն խոստացան Գալֆաեան վարժարանին։
Ժողովականները կարծիքի փոխանակում ունեցան գործնական հարցերու շուրջ, ինչպիսին են հրաւէրի ձեւաչափը, հիւրերու ցանկը, հաստատութիւններ եւ աջակիցներուն այցելութիւն տալու թուականներու ճշդումը, եւայլն։
Որոշուեցաւ յաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Հոկտեմբերի առաջին օրերուն։
https://www.facebook.com/photo?fbid=714554304937986&set=a.135021036224652
