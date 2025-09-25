İtalya’da takvime bir resmi tatil daha ekleniyor: Aziz Francis tatili geri geliyor

İtalya’nın alt meclisi, 4 Ekim’de Aziz Assisili Francis onuruna ulusal bir tatilin yeniden getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Giorgia Meloni hükümeti, bu kararın ülkenin kimliği açısından önemli olduğunu belirtti.

İtalya, koruyucu azizi Assisili Francis’i onurlandıracak ulusal tatilin yeniden getirilmesine bir adım daha yaklaştı. Alt meclis, bu girişimi ülkenin kimliği açısından kritik olarak değerlendiren tasarıya büyük çoğunlukla destek verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sağcı hükümeti, Aziz Francis’in “ulusumuzun kimliğinin merkezinde” olduğunu söyleyerek önerilen yasayı destekliyor.

Salı günü yapılan oylamada, 4 Ekim’deki Aziz’in yortu gününde milyonlarca İtalyan işçiye tatil hakkı tanıyacak yasa tasarısı 247 oyla kabul edildi; yalnızca iki milletvekili karşı çıktı, sekiz kişi çekimser kaldı.

Orta Çağ’da yoksullara adanmışlığıyla tanınan keşiş için daha önce İtalya’da ulusal tatil kutlanıyordu, ancak bu uygulama 1977’de kaldırılmıştı.

İtalya ağırlıklı olarak Katolik bir ülke olsa da, halkın yaklaşık yüzde 80’i kendini bu dine mensup olarak görürken, daha küçük bir kesimi aktif olarak ibadet ediyor. İtalyan istatistik kurumu ISTAT’ın 2023 verilerine göre, halkın yalnızca yüzde 19’u haftada en az bir kez kiliseye gidiyor.

Kasım 2024’te sosyolojik araştırma enstitüsü CENSIS tarafından yapılan başka bir ankete göre ise İtalyanların yüzde 15,3’ü kendini pratiğini sürdüren Katolik olarak tanımlıyor.

Roma’da parlamento içinde İtalyan Hükümeti üyeleri, 9 Nisan, 2025 AP Photo

Tasarı şimdi onay için Senato’ya gidecek.

Salı günkü oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana şunları söyledi:

“Meclisin bu öneriye ilk onayı vermesinden çok memnunum: Aziz Francis’i yeniden keşfetmek, aynı zamanda onun bugün her zamankinden daha güncel olan barış mesajını yeniden canlandırmak demektir.”

Oylama, Meloni’nin İtalya’nın Kardeşleri partisinden siyasetçi Grazia Di Maggio tarafından da selamlandı.

“Bu gün, İtalya’nın bir kez daha gelenekleri, inancı ve kimsenin asla silemeyeceği bir ruhu olan bir ülke olduğunu hatırlayacağı gün olacak,” dedi Di Maggio.

Meloni, görevde olduğu süre boyunca özellikle aileye vurgu yaparak geleneksel Katolik değerlerini teşvik etmeye çalıştı.

İtalya takvime yeni bir resmi tatil eklemeye hazırlanırken, Fransa kendi iki tatilini kaldırma planından geri adım attı.

8 Eylül’de görevden alınmadan önce, eski Fransa Başbakanı François Bayrou, bu adımın ülke ekonomisini yeniden dengelemek için gerekli olduğunu savunmuştu.

Ancak fikir halk arasında destek görmedi. Yerine gelen Sebastien Lecornu, ülke genelinde yaşanan kitlesel grevlerin ardından planı iptal etme sözü verdi.

