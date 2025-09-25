Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır konserleri valilik kararıyla iptal edildi

Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır’da düzenlemeyi planladığı konserler, valiliklerin izin vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Müzisyen Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından bir dinleyicisinin “Kayseri konseri iptal mi edildi?” sorusuna yanıt verdi.

Hayko Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.”

(KısaDalga)

Agos