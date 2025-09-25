Ermenistan askeri bütçesini yüzde 15 azalttı

Ermenistan’da 25 Eylül’de yapılan bütçe tasarısında askeri bütçeyi azalttı. 2020 yılındaki İkinci Dağlık Karabağ savaşının ardından düzenli artışa giden Ermenistan, Azerbaycan’ın aksine askeri bütçesini azaltmaya karar verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermenistan’ın artan militarizmiyle mücadele” gerekçesiyle meclisten askeri harcamalara ek 1 milyar Amerikan doları talep etmişti.

Ermenistan hükümeti, 25 Eylül’deki toplantı sonrası yaptığı resmi açıklamada 2026 devlet bütçesi halka duyurdu. Açıklamaya göre 2025 yılında 1,69 milyar dolar olan savunma bütçesi, 258 milyon dolar düşürülerek (yüzde 15) 1,44 milyar dolara geriledi. Bu azalma 2020 yılındaki İkinci Dağlık Karabağ savaşının ardından ilk resmi düşüş olarak kayda geçti. 2026 yılındaki oran, geçen yıllara göre azalmaya gitse de 2024 yılının bütçesinden daha yüksek.

19 Eylül’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamasında, askeri bütçede artırmaya gidilmeyeceğine, bir ihtimal bütçenin düşürülebileceğini söylemişti. 10 Eylül’de Ulusal Meclis’te hükümetle yapılan soru-cevap oturumunda Paşinyan savunma harcamalarının olası azalmasını çeşitli faktörlerle açıklamıştı. Paşinyan, 2025’te 2024’e kıyasla savunma harcamalarının çok ciddi, ani bir artış gösterdiğini, bunun da belirli acil ihtiyaçlarla bağlantılı olduğunu belirtmişti.

Paşinyan, “Biz önemli savunma harcamaları yaptık ve bu harcamaların bir kısmını geleceğe erteledik, buna savunma alanı da dâhildir. Yani savunmaya tahsis edilen kredileri, örneğin 2030 veya 2035’te ödememiz gerekenleri de daha ileri bir tarihe erteledik” demişti. Ayrıca bu mantıkla, orta vadeli harcama programına göre 2026 savunma harcamalarının 2024’e kıyasla doğal bir artış gösterdiğini de eklemişti.

Agos