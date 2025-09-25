Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulu vaadinin amacı F-35’e karşı Yunan lobisini durdurmak mı?

Erdoğan, Trump’la görüşmesinin başında gazeteciler sormadan Heybeliada çıkışı yaptı: “Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım”

Peki, neden Erdoğan bu çıkışı yaptı?

Erdoğan, Heybeliada’dan hemen önce F-35 ve F-16’ları gündeme getirmişti:

“Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum”

Aslında iki konu arasında bir bağ var.

Çünkü, F-35 ve F-16 ile ilgili nihai kararı Kongre verecek.

Kongre’de bu kararın karşısında da Yunan ve İsrail lobisi var ve birlikte hareket ediyorlar.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına izin, Yunan lobisinin direncini zayıflatmayı amaçlıyor.

Erdoğan’dan bir hafta önce de Beyaz Saray’da Trump, Patrik Barthalemos’u ağırlamıştı.

