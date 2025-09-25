Adnan Oktar Grubu için yeni iddianame: Ermeni yurttaşların da aralarında bulunduğu birçok kişinin tapu bilgisi sızdırıldı

Pendik Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir kişinin, Adnan Oktar grubu için miras hakkından habersiz kişilere ‘Size miras kaldı’ diyerek komisyon aldığı ve bilgileri gruba aktardığı iddia edildi.Mağdurlar arasında Türkiye Ermeni toplumundan kişiler de olduğu öne sürülüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar grubuyla bağlantılı bir suçlamayla ilgili iddianame hazırladı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’te yayınlanan haberine göre, iddianamede 14 şüpheli, 26 da mağdur bulunuyor. Şüpheliler yöneltilen suçlamalar ise “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.”

Oktar grubu hakkında hapis cezası verilen mahkeme kararıyla yapılan suç duyurusu sonucu başlayan soruşturmada suçlanan kişi Pendik Tapu Müdürlüğü’nde çalışan bir memur. Habere göre bu kişi, ana davada yargılanırken savunmasında “kamu görevlisi olarak çalıştığı kurumun sorgulama ekranından kişisel merakı için sorgulama yaptığını” belirtmişti. Mahkeme de “sanığın örgüt faaliyeti çerçevesinde birçok mağdurun kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini ve yaydığını tespit ettiği…” kanaatiyle suç duyurusunda bulunmaya karar vermişti.

Pendik Tapu Müdürlüğü’nde çalıştığı belirtilen şüphelinin eylemleri iddianamede şöyle anlatılıyor:

“Noyan Orcan’ın koordinesinde, Ermeni uyruklu veya yüklü miras kalmış ailelerin bilgilerini alarak, bu ailelerle görüşüp hukuki süreçleri rüşvet yoluyla hızlandırarak ve hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların, şüpheli Selcan Yalva vasıtasıyla tapu üzerinden tespiti ile, hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların elde edecekleri hisseler üzerinden gayri resmi olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen komisyon talebi ile örgüte gelir kazandırma faaliyetinde kendine verilen görevi yerine getirdiği (…)”

Habere göre Yalva’nın faaliyetleriyle ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından rapor da hazırlandı. Rapora göre, Yalva’nın bilgisayar kayıtlarından bu işlemler tespit edildi. Babuna ailesinden Cevat Babuna’nın tapu kayıtlarının 19 kez sorgulandığı da rapora girdi. Yalva’nın telefonunda yapılan incelemede de görevi sayesinde ele geçirdiği bilgileri örgüte aktardığı tespit edildi.

Agos