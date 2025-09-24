Varakavank Manastırı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Van Yukarı Bakraçlı (Yedi Kilise) Mahallesi’nde bulunan Varakavank Manastırı, kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle halkı, hem manastır hem de kale için bir an önce koruma tedbirleri alınmasını istiyor

“Dünyanın hala yaşanılan en eski kentleri” arasında yer alan Van’ın tarihi mimarileri, tahribat ve yıkımla karşı karşıya. Rêya Armûşê (İpekyolu) ilçesine bağlı Yukarı Bakraçlı eski adıyla Varakavank Mahallesi’nde bulunan Varakavank ya da Ermeni Varak Surp Haç Manastırı bu tarihi yapılardan sadece birkaçı.

Erek ve Verek dağlarının yamaçlarına kurulu ve yerleşim zamanı milattan önceye dayandığı bilinen mahalledeki Varakavank Surp Haç Manastırı’nın büyük bölümü yıkılmış halde. Halk arasında Yedi Kilise olarak da bilinen manastır, 8. yüzyılda inşa edilmiş tarihi bir Ermeni manastırı.

1915 Soykırımı sırasında köylerini terk etmek zorunda kalan Ermenilerden kalma manastırın varisi ise Hüsamettin Altaylı.

Yıllardır onarımı yapılmayan ve depremler sürecinde giderek tahribatı artan manastır, bugün kısmen de olsa mahalle halkı tarafından korunuyor. Üzerindeki tüm yazı ve resimlerin de tahrip edildiği, çatıların çöktüğü manastır, verilen uğraşlar sonucunda kısmen de olsa koruma altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çoban, manastırın korunması için bekçilik yapıyor. Manastırın bir an önce restore edilmesi gerektiğini belirten mahalle halkı, yetkililerden geç olmadan adım atılmasını istiyor.

(Mezopotamya Ajansı)

