Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan, Iğdır Valisi Ercan Turan’ı Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Sahak Maşalyan ve yardımcıları, Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü. Ziyaret öncesi Vali’nin makamındaki Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının tasvir edildiği tablonun yer almadığı dikkat çekti. Toplantı, hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Iğdır’da Tarihi Ziyaret: Türkiye Ermenileri Patriği Makamda

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan, Iğdır’ın Valisi Ercan Turan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde dikkat çeken bir durum yaşandı; Vali Turan’ın makam odasında daha önce asılı olan, Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını barındıran çift başlı kartal figürü tablosunun yer almadığı görüldü.

Görüşme ve Hatıra Fotoğrafı

Ziyaret sırasında Vali Ercan Turan, Patrik Maşalyan ve yardımcısı Kaspar Garabetyan ile bir süre sohbet etti. Görüşme, dostane bir atmosferde gerçekleşirken, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Bu ziyaret, karşılıklı ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

