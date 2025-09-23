Azerbaycan ve Ermenistan’dan ABD’de kritik görüşme!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York’ta bir araya geldi. İşte detaylar…

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında görüştü.

‘DİYALOG SÜRECEK’

Bakanlar, iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek için atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki bakan, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.

Milliyet Gazetesi