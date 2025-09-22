Prens Adaları’nda fotoğraf şenliği

Adalar Müzesi, yaz sezonunu bir fotoğraf şenliğiyle kapatıyor. Küratörlüğünü Alberto Modiano’nun üstlendiği “Prens Adalarını Fotoğraflayanlar”, 13 belgesel fotoğrafçının İstanbul’un Prens Adaları’nı her yönü ile belgelediği çalışmalardan oluşuyor.

28 Eylül Pazar günü, müzenin gösteri salonunda 13.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak etkinlikte gün içinde 15 gösteri sunulacak. Her bir sunumun ardından fotoğrafçılarla sohbet edilecek. Etkinlik günü, İfsak 211. Dönem proje grubu, Kubilay Karslı, Niso Maçoro, Tanju Akleman, Hatice Ezgi Özçelik, Adil Bali, Orbay Soydan, Yalçın Savuran, Alberto Modiano, Mıgırdiç Arzivyan, Tolga Sezgin, Rubi Asa, Selim Seval, Rıza Torak’ın Prens Adaları’nı belgeleyen çalışmaları yer alacak. Kapanış etkinliği ise İzzet Keribar’la olacak. Etkinlik ücretsiz ve rezervasyon gerektirmiyor.

