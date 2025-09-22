AKP vekili Aksal: Umudumuz en kısa sürede Ermenistan-Türkiye sınırının açılması

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da NATO toplantısına katılan AKP milletvekili Fatma Aksal, ‘Ermenistan bazı alanlarda, Türkiye ise diğerlerinde avantajlı. Ticaret herkes için faydalıdır. Komşuyuz ve tarihsel bağlarımız var. Hem iki ülkenin hem de tüm Güney Kafkasya’nın barıştan kazanç sağlayacağına inanıyorum” dedi.

AKP Edirne milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komitesi Başkanı Fatma Aksal, bugün Yerevan’da düzenlenen 108. NATO Parlamenter Asamblesi Rose-Roth Semineri’nin basın toplantısında “Türkiye ve Ermenistan’ın çeşitli sektörlerde birbirini tamamlayan güçlü yönleri var ve bu potansiyelin değerlendirilmesi her iki ülkeye ve tüm Güney Kafkasya bölgesine fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Aksal, 8 Ağustos’ta Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmalar sonrası Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de atıfta da bulunarak, “Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan komşu ülkeler ve yapılan anlaşma ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Her üç ülke de bu barış ortamından olumlu sonuç alabilir. Ayrıca bu sadece bu üç ülke arasında değil, tüm Kafkasya bölgesinde de barış anlamına gelir. Umudumuz sınırın en kısa zamanda açılması yönünde. Türkiye-Ermenistan uçuşlarımız zaten var ama daha da artırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Aksal şöyle devam etti: “Ermenistan bazı alanlarda, Türkiye ise diğerlerinde avantajlı. Ticaret herkes için faydalıdır. Komşuyuz ve tarihsel bağlarımız var. Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlar var ve onlarla iyi ilişkilerimiz bulunuyor. Hem iki ülkenin hem de tüm Güney Kafkasya’nın barıştan kazanç sağlayacağına inanıyorum.”

Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Aksal, daha yakın ilişkilerin Ermenistan’a önemli faydalar sağlayabileceğini belirtti: “Türkiye, Ermenistan’ı tüm Avrupa ile bağlayacak. Ermenistan Avrupa Birliği’ne katılmak istiyor. Biz AB üyesi değiliz ama Ermenistan ile Avrupa arasında bir köprüyüz ve bu çok işe yarayabilir.”

Adımlar art arda geliyor

Aksal ayrıca Ermenistan’ın özellikle doğal gaz başta olmak üzeri enerji kaynakları için bir geçiş noktası olma potansiyeline dikkat çekerek, bunun ülkenin ekonomik konumunu güçlendirebileceğini ifade etti.

Son olarak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin sadece bölgesel barışı teşvik etmekle kalmayıp, ekonomik iş birliği ve bağlantılılık açısından da yeni fırsatlar yaratacağına olan güvenini dile getirdi.

Ermenistan, Azerbaycan ve ABD’nin 8 Ağustos’ta Washington’da imzaladığı anlaşmalar sonrası, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkiler de hareketlenmeye başladı. 22 Ağustos’ta Iğdır’da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Kars Iğdır Aralık Dilucu Demiryolu hattının temeli atıldı. 224 km’lik demiryolu Türkiye, Nahcivan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayan avantajlı ticari taşıma yolu olacak.

Demiryolu temel atılmasından sonra ise 12 Eylül’de Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, Alican/Margara sınır kapısını yürüyerek geçip mevkidaşı Ruben Rubenyan’la buluştu. Heyetler daha sonra Yerevan’da sınırın açılması konusunda görüşmeler yaptı.

(Kaynak: Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos