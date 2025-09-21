Papa 14. Leo: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze’de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını söyledi.

Barış Seçkin

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye değindi.

Gazze’nin harap olduğunu belirten Papa 14. Leo, burada acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Papa, Gazze için barış çağrısında bulunarak, “Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır.” dedi.

Bu arada, Papa 14. Leo, bu sabah katıldığı başka bir etkinlikte de silahsızlanma çağrısını vurgulayarak, ülke liderlerinin, serveti insanlığa karşı kullanmaması ve halkları yok eden silahlara dönüştürmemesi gerektiğini söyledi.

AA