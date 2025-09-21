Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 103 yaşında!

Papa Eftim öncülüğünde 1922 yılında kurulan ve Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen Türk Ortodoks Patrikhanesi 103. yaşını kutladı. Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen pazar ayinine çok sayıda vatandaş katıldı. Patrikhane, 103 yıldır Fener Kilisesi’nin düşman faaliyetlerine karşı mücadele ediyor

Fener Rum Kilisesi’nin İstanbul’un işgaline destek vermesi üzerine 1922 yılında Anadolu’daki vatansever Türk Ortodoksların kurduğu Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 103. yılını kutladı.

Türk Ortodoks Patrikhanesi, Kurtuluş Savaşı sürerken 1922 yılında Papa Eftim önderliğindeki Anadolu kiliselerinin bir araya gelmesiyle Kayseri’de kuruldu. Fener Kilisesi’nin işgali destekleyen tavrına karşı çıkan Türk Ortodokslar, Kurtuluş Savaşı’nı ve Atatürk’ü destekleme kararı aldı.

Kuruluşun ardından Ankara TBMM’ye gelen Papa Eftim, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü ve desteklerini iletti. Türk Ortodokslar, savaş boyunca Anadolu’daki Hristiyanların işgalci Yunanların değil vatanı savunan Ankara Hükümetini desteklemesi için mücadele etti, Pontus Rum isyanlarını büyük oranda önledi.

Savaş sonunda İstiklal Madalyası verilen Papa Eftim için Mustafa Kemal Paşa şunları söyledi:

“Baba Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etti.”

Türk Ortodokslar kurulduğu günden beri Rumca ayini reddederek Türkçe ayin düzenliyor.

PAZAR AYİNİYLE KUTLANDI

Patrikhanenin 103. yılı, bugün İstanbul Karaköy’deki Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde pazar ayiniyle kutlandı.

Patrik 4. Eftim Paşa Ümit Erenerol’un yönettiği ayine çok sayıda vatandaş katıldı. Ayinin ardından açıklama yapan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, “Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin 103. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladık! Başta bizi yalnız bırakmayan, vatanımız için binbir fedakarlık göstermiş gazilerimiz olmak üzere, tüm dostlarımıza geldikleri için teşekkürü borç biliriz.” ifadelerini kullandı.

