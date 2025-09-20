Papa, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak: Ziyaretin neden olan ‘özel ayin’ gündem oldu!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Ziyaretin nedeni ise Fener Rum Patrikhanesi’nin düzenlediği özel ayin.

Doğan Özkan

Fener Rum Patrikhanesi uzun zamandır Katolik dünyasının liderini Türkiye’ye getirmeye çalışıyor. Önce Papa Francis’i davet eden Rum Patrikhanesi, Francis’in ölümü üzerine, aynı daveti 14.Leo’ya da yaptı. Papa 14. Leo ise Patrikhanenin davetini kabul etti.

Bu ziyaret ile Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmış olacak.

TÜRKİYE KARŞITI MESAJLAR VERİLECEK

Kasım ayında Türkiye’ye gelecek olan Papa, Patrikhane tarafından organize edilen İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü ayinine katılacak. Milli Gazete’nin haberine göre; bu ayinde Türkiye karşıtı mesajlar verilecek.

Fener Rum Patrikhanesi tarafından organize edilen bu ayin ise bir ilk olacak. Bu ayin daha önce hiç yapılmadı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/papa-ilk-yurt-disi-ziyaretini-turkiyeye-yapacak-ziyaretin-neden-olan-ozel-ayin-gundem-oldu-547250