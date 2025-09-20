ABD’li Papa: Trump destekçisi değilim

Katolik dünyasının ilk ABD’li ruhani lideri olan Papa 14. Leo, ilk kapsamlı röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlk ABD’li Papa 14. Leo, Crux haber sitesine verdiği ilk kapsamlı röportajında ABD siyaseti, göçmen politikaları, cinsel istismar krizi, LGBTQ+ Katoliklerin kilisedeki yeri ve Çin-Vatikan ilişkileri gibi birçok hassas konuya değindi.

Papa Leo, röportajda açık bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemediğini ifade etti. ABD’deki göçmen karşıtı uygulamalara karşı çıkan Papa, Amerikalı piskoposların Trump yönetimine karşı gösterdiği cesareti övdü.

“İnsan onuru her şeyin önünde gelmeli. Doğduğunuz yer ne olursa olsun, insanlara saygı duymalıyız” diyen Papa, ABD Başkan Yardımcısı ile yaptığı bir görüşmede bu mesajı ilettiğini aktardı.

Papa, kardeşi Luis Prevost’un kendisini “MAGA taraftarı” olarak tanımladığını belirterek, “Aynı fikirde değiliz” dedi.

Papa Leo, LGBTQ+ Katoliklerin kiliseye kabulü konusunda Papa Francis’in “Todos, todos, todos” (Herkes, herkes, herkes) mesajını benimsediğini söyledi. Ancak, kilisenin eşcinsellik konusundaki resmi doktrininin yakın zamanda değişmesini beklemediğini de belirtti.

Papa, Katolik Kilisesi içindeki cinsel istismar krizini “gerçek ve henüz çözülmemiş bir sorun” olarak nitelendirdi.

Papa Leo, kilisede kadınlara daha fazla liderlik rolü verilmesi gerektiğini savunarak, bu yönde atamalar yapacağını belirtti. Ancak kadınların diyakoz ya da rahip olarak atanması konusunda herhangi bir değişiklik planlamadığını da vurguladı.

https://www.nefes.com.tr/abdli-papa-trump-destekcisi-degilim-64011