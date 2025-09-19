Yunan bakandan skandal Kudüs sözleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs’te katıldığı bir etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık hesabından yapılan paylaşımdaki videoda “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından konuşan Netanyahu’ya, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’tan destek geldi.

Yunanistan ve İsrail arasındaki ittifakı Kudüs’e dair açıklamaları ile ayyuka çıkaran Georgiadis, To Manifesto gazetesinin canlı yayınında İsrail’e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Georgiadis, İsrail’i Yunanistan’ın “en önemli stratejik müttefiki” olarak nitelendirdi ve Kudüs’ün Yahudilere ait olduğunu iddia etti.

“KUDÜS YAHUDİ ŞEHRİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’ün Araplara ait olduğunu sık sık dile getirdiğini aktaran Georgiadis, “Erdoğan sürekli Kudüs’ün Araplara ait olduğunu söylüyor. Netanyahu da ona Kudüs’ün Yahudi şehri olduğunu söyledi. Kudüs gerçekten de Yahudi şehridir. Onu Yahudiler kurdu; onlar bu şehrin kutsal insanlarıydı” dedi.

Georgiadis, Kudüs’ün Birleşmiş Milletler tarafından tanınan statüsünü kabul ettiğini ancak tarihsel gerçeklik olarak gördüğü şeyi göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Yunan bakan, 3 semavi din olan İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarının kutsal saydığı Kudüs hakkında “Kudüs’ün Araplarla yarı yarıya paylaşıldığını kabul etmek, bizim için Helen dünyasının merkezindeki bazı bölgelerle olan kültürel ve duygusal bağlarımızı reddetmekle eşdeğer olurdu” ifadelerini kullandı.

Γεωργιάδης: «Επειδή τα συμφέροντα της Τουρκίας και του Ισραήλ, είναι πλέον ευθέως ανταγωνιστικά – ο Ερντογάν όλη τη μέρα λέει ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Άραβες, ο Νετανιάχου του απάντησε χθες ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη (…) με νοιάζει τι με έχουν μάθει τα βιβλία της… pic.twitter.com/qgWlX5aK52 — tomanifesto.gr (@tomanifesto) September 18, 2025

“İSRAİL MÜTTEFİKİMİZDİR”

Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin iki ülkeyi stratejik ortak haline getirdiğini vurgulayan Georgiadis, Atina-Tel Aviv ittifakının önemine ilişkin net mesajlar verdi.

Georgiadis, “Eğer bugün biz İsrail’in yanında olursak, yarın neye ihtiyacımız olursa olsun İsrail de bizim yanımızda olacaktır” dedi ve “İsrail Türkiye’nin rakibi, bizim müttefikimizdir” sözleriyle İsrail’in Türkiye ile düşman olduğunu kendileri için ise kilit bir müttefik olduğunu belirtti.

“İSRAİL’E HAYRANIM”

To Vima gazetesinde yer alan habere göre, İsrail’e hayranlık duyduğunu kaydeden Georgiadis, Gazze’deki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail’e ilişkin “Ortadoğu’da insan haklarına saygılı tek demokrasidir” yorumunda bulundu.

İsrail’in “Yunanistan’ın en büyük stratejik müttefiki, Türkiye’nin ise en büyük düşmanı” olması nedeniyle desteğini sürdüreceğini vurguladı ve “İsrail’i destekliyorum çünkü ona hayranım! Devletine hayranım, Yahudi halkına hayranım” dedi.

YUNAN BAKANDAN SKANDAL GAZZE AÇIKLAMASI

Action 24’e konuşan Adonis Georgiadis, İsrail’in Gazze’de 65 binden fazla Filistinli’nin hayatını kaybetmesine neden olan canice saldırılarının “soykırım” olmadığını savundu.

Action 24’teki konuşmasını aktaran Rosa gazetesi, Yunan bakanın “kışkırtıcı” söylemlerde bulunduğunu belirtirken Georgiadis, “Gazze’de yaşananlar soykırım değil. 30 yıl önce 3 milyon olan ve şimdi 8 milyona ulaşan bir halkta böyle bir şey olamaz, bu durum kümülatif olarak saçmalıktır.” dedi.

Georgiadis ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine reddederek “Netanyahu’yu görürsem onu ​​tutuklamam. İsterseniz siz tutuklayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Gazze’de yaşananların soykırım olmadığını savunmuştu. Miçotakis, “Gazze’de yaşananlara soykırım demem. Bu çok ağır bir ifade olur” demişti.

