Yerevan Müzik Haftası’na geri sayım başladı

Yerevan Müzik Haftası, ikinci kez müzikseverlerle buluşuyor. 17–23 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 70 müzisyen ve konuşmacıyı bir araya getirerek müzikal etkileşim ve uluslararası işbirliği için bir platform yaratacak. Bu yılki festival, Yerevan Müzik Haftası 2025’in resmi partneri Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası işbirliğiyle düzenleniyor.

Bir hafta boyunca sürecek festival kapsamında, Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası’nın Arno Babajanyan Konser Salonu, Bodrum Katı Salonu, Kütüphane, “Şuşiki” Salonu ve Filarmoni galerilerinde yaklaşık 35 etkinlik düzenlenecek. Programda konserlerin yanı sıra paneller, ustalık sınıfları ve seminerler de yer alıyor.

Etkinliklerde ayrıca tematik konuşmalarda uluslararası festivallerin rolü, konser salonlarının ve “müzik şehirlerinin” önemi, profesyonel bir müzisyen portfolyosu hazırlama ve müzik menajeri olarak kariyer geliştirme gibi konular ele alınacak. Konuk sanatçılar ve konuşmacılar İsviçre, Almanya, Portekiz, Türkiye, Estonya, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kazakistan’dan gelecek.

Avrupa Festivaller Birliği’nin (EFA) resmi takviminde yer alan festival, güçlü sanatsal vizyonu ve uluslararası işbirliğini teşvik eden yaklaşımıyla EFFE Label (Dikkate Değer Sanat Festivali) unvanına sahip. Festivalin kapanış konseri ise 23 Eylül’de Avrupa Halk Günü’ne adanacak ve Lucy Khanyan’ın özel bir performansıyla tamamlanacak.

Agos