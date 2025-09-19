Spivakov’un kızı Ararat Dağı’na çıkarak Ermeni bayrağı açtı, oğluna “Masis” adını verdi

dünyaca ünlü Rus şef ve keman virtüözü Vladimir Spivakov ve Sati Spivakova’nın (Satenik Sahakyants) kızı, oyuncu Tatyana Spivakova, Türkiye’de bulunan Ararat (Ağrı) Dağı’na tırmanarak Ermeni bayrağını dalgalandırdı ve oğluna “Masis” adını verdi. Bu bilgiyi Sati Spivakova, “Sputnik Armenia”ya verdiği özel röportajda paylaştı.

Sati Spivakova ayrıca, Ermenice konusunun kendisi için hassas olduğunu ifade etti. Dili yüzde 100 anladığını, ancak yüzde 70 oranında konuşabildiğini belirtti. Kızlarının da Ermenice konuştuğunu, hatta birinin öğretmen eşliğinde dili daha derinlemesine öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

“Ben böyle düşünüyorum: Bu dili o kadar çok seviyorum ki onu bozma hakkım yok. Kendime kötü konuşma izni vermiyorum. Belki de mükemmeliyetçi olduğum içindir. İşte bu yüzden Rusça konuşmayı tercih ediyorum.”

Hatırlanacağı üzere Moskova Virtüözleri orkestrasının kurucusu ve sanat yönetmeni olarak tanınan Spivakov, uzun yıllardır klasik müziğin en önemli temsilcilerinden biri kabul edilmektedir.

