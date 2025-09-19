Serdar Korucu’ya göre Türkiye-Ermenistan normalleşmesi, Azerbaycan’la barışa endeksli

Bu durum, Türkiye’nin politikası açısından kırmızı çizgi. Evet ortada üçlü bir masa yok. Türkiye de Azerbaycan da Ermenistan da bağımsız ülkeler ve kendi görüşmelerini kendileri devam ettirir. Fakat Ankara-Bakü hattında özellikle 2020’den sonra çok daha güçlenen bağ her ay, her yıl daha da kuvvetleniyor. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir: Ankara 2020’den önce de, Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile barış anlaşmasına bağladığını söylemişti. Yani bu sadece savaşın ortaya koyduğu bir durum değil. O nedenle Hakan Fidan’ın sözleri de sadece diplomatik bir adım değil, bir gerçeğin yansıması. Barış anlaşması Azerbaycan ve Ermenistan tarafından imzalandığında Türkiye ile Ermenistan’ın normalleşmesinin çok hızlı gerçekleşeceğini göreceğimize inanıyorum.