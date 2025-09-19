Kuzey Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana kayıp olan siviller aranıyor

By Georgios Aivaliotis

Güney Kıbrıs makamları, 1974’te kaybolan Kıbrıslı Rum sivillerin kalıntılarını bulmak amacıyla Kuzey Kıbrıs’taki bazı noktalarda kazı çalışmaları yürütüyor.

Güney Kıbrıs makamları, 1974’te kaybolan Rum sivilleri bulmak amacıyla Kuzey Kıbrıs’ta kazılar yapıyor.

Arkeologlar, dönemin adanın bölünmesi sırasında kurbanların gömüldüğü iddia edilen iki bölgede çalışma yapıyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi, Mağusa’ya bağlı Mehmetçik (Galatya) ilçesinde 3 Ekim 1974’te Yeni Erenköy (Yalusa) kaybolan bir kişinin kalıntılarını arıyor. İkinci bir ekip ise yakındaki Yedikonuk (Eptakomi) köyünde bir kuyuda arama yürütüyor.

Arkeolog Haralambos Siafkou, Mehmetçik’teki göl yatağı alanında 2006 ve 2015 yıllarında yapılan kazılarda 18 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Bazı tanıklar, 1974’te kurbanların kurumuş göl yatağına iş makineleriyle gömüldüğünü soruşturmacılara aktarmıştı.

Siafkou, “Burada aradığımız tüm kayıplar sivildi. Köylerinden zorla alındıklarını biliyoruz ve burası onların gömüldüğü yer,” dedi.

Kazı çalışmaları. / 31 Mayıs 2017 Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Tanıklıklara göre Mehmetçik, çevre köylerden getirilen erkek sivillerin tutulduğu bir savaş esirleri kampına dönüştürülmüştü; bu nedenle bölgede sekize kadar kayıp kişinin daha gömülü olabileceği düşünülüyor.

İlk buluntulardan sonra en az beş ayrı kazı çalışması yapılmasına rağmen yeni bir sonuç elde edilemedi. Güncel kazılar ise birkaç gün önce başladı; ekipler yağmurlarla gölün yeniden dolmasından önce çalışmaları hızla yürütüyor.

2009’dan bu yana alanda görev yapan Kuzey Kıbrıslı Türk arkeolog Ali Güllüoğlu, tüm alanın eksiksiz kazıldığını, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Bölgenin 1974’ten bu yana büyük ölçüde değişmeden kalmasının kimlik tespitini kolaylaştırdığını da ekledi.

Güllüoğlu, tanıklara çağrıda bulunarak, “Kıbrıslılara şunu söylemek istiyorum: Ne duyduysanız bize aktarın. Korkmayın, ofislerimize gelin,” dedi.

1973’te 1184 nüfuslu tamamen Kıbrıslı Türklerden oluşan Galatya köyü, 1974’teki harekatın ardından Türkiye tarafından Mehmetçik olarak yeniden adlandırıldı.

İki toplumlu komite, adayı 1974’te Rum ve Türk bölgelerine bölen çatışmalarda kaybolan yaklaşık 2000 kişiyi aramayı sürdürüyor.

Euronews