Güreşçi Malkhas Amoyan Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı üyesi, Olimpiyat bronz madalyalı Malkhas Amoyan, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele etme hakkı kazandı. Zagreb’de düzenlenen şampiyonada 77 kg kategorisinde mücadele eden Amoyan, önce Polonya temsilcisini 10:0, ardından Türkiye temsilcisini 3:1 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Amoyan, İranlı güreşçi Alireza Abdevali ile karşılaştı ve rakibini 5:1’lik üstünlükle geçerek finale adını yazdırdı. Final karşılaşması 19 Eylül’de yapılacak.

ERMENİ HABER AJANSI