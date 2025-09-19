Ermenistan’da toplam 490 bin tirajla 1001 kitap ve 92 broşür basıldı

2024 yılında Ermenistan’da, bir önceki yıla kıyasla daha fazla kitap yayımlandı. “Ermenistan İstatistik Komitesi”ne göre, ülkede toplam 490 bin tirajla 1001 kitap ve 92 broşür basıldı.

2023 yılında ise, Ermenistan’da 989 kitap ve 111 broşür, toplamda 501 bin tirajla yayımlanmıştı.

Yayımlanan kitapların ve broşürlerin büyük çoğunluğu Ermenice’dir. En çok yayımlanan tür ise edebi eserler oldu: 554 kitap.

Bunu 210 ile bilimsel eserler izledi. Bilimsel eserler arasında ise en çok sosyal bilimler alanındaki kitaplar yayımlandı: Toplam 162 tane. Üçüncü sırada ise doğa bilimlerine ilişkin kipatlar yer aldı: toplamda 47 kitap.

ERMENİ HABER AJANSI