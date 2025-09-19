AB, Ermenistan’a “Dayanıklılık ve Büyüme Programı” için 200 milyon avrodan fazla destek sağlayacak

Avrupa Birliği, “Dayanıklılık ve Büyüme Programı”nın ikinci aşaması kapsamında Ermenistan’a 200 milyon avrodan fazla kaynak ayırma kararı aldı. Yerevan’da yapılan açıklamada bu desteğin bağlantısallık, dayanıklılık ve iş dünyasının gelişimi alanındaki yatırımları teşvik etmeyi amaçladığı, ayrıca Ermenistan’ın reform gündemine bağlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

AB tarafı, ulaştırma, dijitalleşme, ticaret, enerji ve altyapı projelerinde Ermenistan’a destek sağlamaya hazır olduğunu bildirerek, bu işbirliğinin “Barış Kavşağı” girişimiyle de uyumlu olduğuna dikkat çekti. Barış sürecine yapılan yatırımın, hem Avrupa hem de Güney Kafkasya için öncelikli bir konu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 2021’den bu yana Ermenistan için 2,5 milyar avrodan fazla yatırımın seferber edildiği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile gümrük işlemlerinin geliştirilmesi, mülteciler ve onları barındıran toplulukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Avrupa Birliği, uluslararası ve bölgesel bağlantı gündeminin hazırlanmasında da aktif çalışmalar yürütüyor; bu çabaların Avrupa’yı Orta Asya’ya, Güney Kafkasya ve özellikle Ermenistan üzerinden bağlamayı hedeflediği kaydedildi.

ERMENİ HABER AJANSI