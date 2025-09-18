Ermenistan, ilk modern stadyumuna kavuşacak

Ermenistan Ulusal Meclisi’nin Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Sisak Gabrielyan sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Sonunda Ermenistan ilk ultra modern stadyumuna sahip olacak. Hükümetin bugünkü kararıyla, Ermenistan’ın mevcut şampiyonu ‘Noah’ futbol kulübü yaklaşık 23 hektarlık bir alan satın alarak Armavir bölgesinde UEFA standartlarına uygun, 4. kategoriye sahip ultra modern bir stadyum inşa edecek. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 15.000 seyirci olacak.”

Birkaç on milyon dolarlık bu proje, stadyumun yanı sıra şunları da kapsayacak: lüks otel kompleksi, kapalı spor salonu, genel eğitim okulu, spor kompleksi, yüzme havuzu, yatılı yurt, futbol akademisi ve 4 ila 6 doğal ile suni çim sahalar.

“Noah” kulübü son yıllarda Ermeni kulüp futboluna büyük yatırımlar yapıyor ve bu yıl içinde de A takım için inşa edilen spor kompleksinin kapılarını açmaya hazırlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI