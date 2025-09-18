Ermenistan Başbakanı: Esirlerin iadesi konusunda neredeyse her gün çalışıyoruz

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’da tutulan esirlerin iadesi meselesi üzerinde günlük olarak çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gazetecilerle yaptığı kısa görüşmede bu konuyu değerlendirdi.

“Daha önce de söylediğim gibi, neredeyse her gün bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ancak sonuç elde edilene kadar, ki bu açıkça görülecek – ek bir şey söylemem mümkün değil. Bu, aynı zamanda konunun son derece hassas olmasından kaynaklanıyor,” dedi.

Azerbaycan, resmî olarak elinde 23 Ermeni esirin bulunduğunu teyit ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI