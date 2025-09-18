AİHM kararı: 1 Mart 2008 olaylarında yaşam hakkı ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1 Mart olaylarının kurbanlarına ilişkin “Farmanyan ve diğerleri Ermenistan’a karşı” davasında kararını açıkladı. 18 Eylül’de yayımlanan kararda Mahkeme, 2008 yılı 1 Mart olayları sırasında Ermenistan Cumhuriyeti’nin yaşam hakkını ihlal ettiğini tespit etti.

Karara göre, Samvel Harutyunyan ve Zakar Hovhannisyan dışındaki diğer kurbanlar bakımından devlet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesini (yaşam hakkı) ihlal etti. Mahkeme ayrıca, Ermenistan makamlarının ölümlerin koşullarını aydınlatmak için tam bir soruşturma yürütmediğini belirterek, bunun da Sözleşme’nin 38. maddesinin ihlali olduğunu kaydetti.

AİHM, Ermenistan hükümetini, kurbanların yakınlarına manevi tazminat olarak kişi başı 30’ar bin avro, ayrıca başvuru sahiplerine mahkeme masrafları ve diğer ödemeler için 35 bin avro ödemeye mahkûm etti.

ERMENİ HABER AJANSI