Patrik Bartholomeos Trump’la görüştü…

ABD’ye giden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu, Ukrayna krizi ve Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘ekümenik’ iddiasının korunmasına yönelik çabaların konuşulduğu dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye ve Orta Doğu’daki Hristiyanların durumu, süregelen dinler arası diyalogun yanı sıra bu yıl İznik’te Birinci Konsil’in 1700. yıldönümünü kutlamak üzere Fener Rum Patriği ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanan Papa Leo’nun yaklaşan ziyaretinin de gündeme geldiği belirtildi. Trump’ın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünde, Heybeliada konusunu gündeme getirmek üzere ortaklarından bir brifing notu hazırlamalarını istediği iddia edildi.

Bartholomeos, görüşmeye ilişkin detayları açıklarken, “Geçen yıldan bu yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle Patrikhane ile Türk hükümeti arasında Heybeliada konusunda bir diyalog başladı… Bu diyaloğu mümkün olduğunca hızlandırmak istiyoruz. Böylece Eylül 2026’da ilk öğrencileri kabul edebileceğiz” dedi.

Yunan basınında da geniş yer bulan haberlere göre, Bartholomeos, görüşmede ayrıca Ortadoğu’da ve Türkiye’deki Hristiyanların durumunun geniş yer bulduğunu dile getirdi. Bartholomeos, “Sadece biz Rum Ortodokslar değil, Türkiye’de yaşayan tüm Hristiyanlar olarak çok az kaldık. Türkiye nüfusu yaklaşık 84 milyon ve Hristiyanlar bunun belki yüzde 1’ini oluşturuyor. Okyanusta bir damlayız” dedi.

‘Zorluklar’ iddiası

Bununla birlikte Başpiskoposluğun ABD’deki “Ortodoks Observer” haber sitesi, Bartholomeos, Türkiye’deki Hristiyan nüfusun azlığından bahsederken, “Türkiye’de kalan az sayıdaki Hristiyan’ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı ve görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk” ifadelerini kullandığını yazdı.

‘Kafkasya’da barışa katkı sunduğum için onurluyum’

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki üçlü zirvede imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklama yaptı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray’daki fotoğrafına yer veren Trump, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın çözülmesine yardımcı olmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı. Aliyev ve Paşinyan ile dostluk kurmaktan memnun olduğunu kaydeden Trump, bu dostluğun yalnızca kendisi için değil, ABD için de kalıcı olacağının altını çizdi.

Milliyet Gazetesi