Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyaz Saray’da Trump’la görüştü: “Türkiye’de az sayıdaki Hristiyan’ı, karşılaştıkları zorlukları, zulümleri konuştuk”

Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos, Beyaz Saray’da Trump’la görüşmesini anlattı: “Bizi ilgilendiren konuları, Ekümenik Patrikhane’yi, Türkiye’de kalan az sayıdaki Hristiyan’ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı konuştuk.”

Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump’la görüştü.

Önceki gün özel bir uçakla ABD’nin başkenti Washington’a giden Bartholomeos, 10 gün sürecek ziyaretlerinin ilkini Beyaz Saray’a yaptı.

Oval ofiste yarım saatten fazla süren görüşmede Trump ve Bartholomeos’un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Laodikya Başpiskoposu Theodoritos ve Silybria Başpiskoposu Maximos, Fener Rum Kilisesi Özel Patriklik Ofisi Müdürü Aetios ve Başpiskoposu Alexander Karloutsos yer aldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Bartholomeos, görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

Facebook’ta canlı yayınlanan açıklamada Bartholomeos, görüşmeye ilişkin şu vurguları yaptı:

“Bizi ilgilendiren konuları, Ekümenik Patrikhane’yi, Türkiye’de kalan az sayıdaki Hristiyanı, onların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları, zulümleri ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kalmayı ve misyonumuzu yerine getirmeye devam etmeyi ilgilendiren konuları konuştuk.”

Görüşmede ayrıca Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye ve Orta Doğu’daki Hristiyanların durumu, Ukrayna’daki gelişmeler ve süregelen dinler arası diyalogun yanı sıra, bu yıl İznik’te Birinci Konsil’in 1700. yıldönümünü kutlamak üzere Fener Rum Patriği ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanan Papa Leo’nun yaklaşan ziyaretinin de gündeme geldiği belirtildi.

Serbestiyet