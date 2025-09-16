Ermenistan’ın Gümri şehrinden İtalya’ya uçuşların başlatılması bekleniyor

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, Armenpress’te düzenlenen basın toplantısında, ülkenin yeni hava yolu hatlarının açılması için aktif müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

Gevorgyan, özellikle Gümri’den uçuşların artırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

“Yakında Wizz Air, Gümri’den Kıbrıs’a uçuşlara başlayacak. Yakın zamanda bu şirketin Gümri–İtalya seferlerini de duyurmasını bekliyoruz. Ayrıca bir Ermeni hava yolu şirketiyle de görüşüyoruz; onun da Gümri’den uçuşlar başlatmasını istiyoruz,” dile getirdi.

Bu yeni seferlerin, Şirak bölgesinin turizm potansiyelini canlandıracağını vurgulayan Gevorgyan, Ermenistan’ın kuzeyinde ekonomik ve turistik hareketlilik yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkentten de yeni hatlar açılması için çalıştıklarını belirten Gevorgyan, “Özellikle Erivan–Londra hattı öncelikli gündemimizde. Bunun dışında Avrupa’da başka yönler için de görüşmeler yürütüyoruz,” dedi.

Komite başkanı, bu çalışmaların yalnızca Ermenistan’dan yurt dışına seyahatleri değil, aynı zamanda yabancı turistlerin Ermenistan’a gelişini de kolaylaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

