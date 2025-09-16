Ermenistan ve Türkiye Ani’deki İpek Yolu Köprüsü’nü birlikte yenileyecek

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin 6. toplantısı Yerevan’da gerçekleştirildi. Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın katıldığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlıkları yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülkenin tam normalleşme sürecini ilerletmek için üzerinde çalıştığı başlıklar teyit edilirken, en dikkat çekici karar tarihi Ani Harabeleri’nde yer alan İpek Yolu Köprüsü’nün ortaklaşa yenilenmesi oldu.

Bakanlığın duyurusunda şu ifadeye yer verildi: “Özel Temsilciler, kültür ve akademi alanlarında iş birliğini güçlendirmek için, özellikle yükseköğretim öğrencilerine burs imkanları yaratılması ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü’nün ortaklaşa yenilenmesi yoluyla çaba gösterilmesine karar vermişlerdir.”

Türk bir kaynağa göre, yüzyıllar boyunca ticaret yollarının en önemli geçiş noktalarından biri olan köprünün restorasyonu, hem bölge turizmine hem de iki ülke arasındaki kültürel iş birliğine katkı sağlayacak.

Hatırlanacağı üzere, Ani Köprüsü, 10-11. yüzyıllarda Bagratlılar tarafından inşa edilmiştir. Uzmanlara göre, Akhuryan Nehri üzerine inşa edilen köprü 16-17. yüzyıllara kadar işlevini sürdürdü.

ERMENİ HABER AJANSI