Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konusundaki özel temsilcilerin bir sonraki görüşmesi Türkiye’de gerçekleşebilir

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi süreci çerçevesinde özel temsilcilerin bir sonraki görüşmesinin Türkiye’de yapılabileceğini Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan açıkladı.

Rubinyan açıklamasında özellikle şunları kaydetti:

“Son görüşmemiz bizim altıncı buluşmamızdı ve ilk kez iki ülkeden birinde, yani bizim ülkemizde gerçekleşti. Bundan önceki tüm resmi görüşmelerimizi üçüncü bir ülkede yapmıştık, bir kez de sınırda buluştuk. Bu kez görüşme Yerevan’da yapıldı. Bu, sembolik açıdan olumlu bir adımdır. Sanırım bir sonraki görüşme de Türkiye’de gerçekleşecek. Tarih henüz kesinleşmiş değil.”

ERMENİ HABER AJANSI