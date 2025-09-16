Ermeni güreşçiden Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya (Video)

Ermenistan Serbest Stil Güreş Milli Takımının Sporcusu Arsen Harutyunyan, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 57 kg kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa’nın dört kez şampiyonu olan Harutyunyan, bronz madalya mücadelesinde Meksika adına yarışan Roman Bravo Young ile karşılaştı ve 7:4 skorla galip gelerek podyuma çıktı.

Harutyunyan böylece 2021, 2022 ve 2023’ten sonra üst üste dördüncü kez Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmış oldu.

Bu şampiyonada Ermenistan Serbest Stil Güreş Milli Takımı yalnızca bir madalya elde etti.

