Erivan’dan iyi niyet jesti… Pasaport damgasından Ağrı Dağı’nı çıkardılar

Nerdun HACIOĞLU

SOVYETLER Birliği’nin parçalandığı 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Ermenistan, yıllardır dünyaya yayılmış diyasporanın da etkisiyle izlediği aşırı milliyetçi söylemden vazgeçmeye başladı.

Son olarak Türkiye ile normalleşme isteyen Ermenistan hükümeti sınır geçişlerinde pasaportlara vurulan giriş çıkış mühürlerinde yer alan Ağrı dağı çiziminden vazgeçme kararı aldı. Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin attığı bu küçük ancak anlamlı adım Türkiye ile Ermenistan arasında yakında kara sınır geçişlerinin açılabileceği yorumlarına yol açtı.

YAPICI İLİŞKİ VURGUSU

11 Eylül’de hükümet tarafından yayınlanan kararnameyle sınır geçiş mühründeki Ağrı dağı sembolününün kaldırıldığı bildirildi. Söz konusu adımı değerlendiren Ermenistan meclisindeki iktidar partisi Genel Sekreteri Artur Ovannisyan, “Ermenistan yönetimi özellikle dış ilişkilerinde bağımsızlık ilanıyla birlikte altına imza attığı Alma Ata deklarasyonuna bağlıdır. Hedefimiz tüm komşularımızla iyi ve yapıcı ilişki kurmak. Komşularımıza negatif sinyaller vermememiz gerekiyor. Sınır geçiş mühründe yer alan Türkiye topraklarındaki küçük ve büyük Ağrı dağı şeklinin bu yüzden kaldırılması kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.

ANAYASA’DAN DA ÇIKMALI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, komşularla iyi ilişki kurulmasının önemini 2024 yılında dile getirmişti. 23 Ağustos 1990 tarihinde kabul edilen Ermenistan anayasasında “Karabağ Ermenistan toprağıdır” ifadesi yanı sıra Türkiye’nin doğusunda yer alan topraklardan ‘Batı Ermenistan’ olarak söz edilmesini eleştiren Paşinyan, “Tüm bu ifadeler komşularımızda ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Bana yine vatan haini diyenler çıkacak. Ancak bölgemizde güven ve istikrarın inşa edilmesini istiyorsak çevremizi kışkırtmaktan vazgeçmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Gazetesi