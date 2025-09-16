“Benim Ermeni Hayaletlerim” filmi Oscar’a sunuldu

Ermenistan, Tamar Stepanyan’ın “Benim Ermeni Hayaletlerim” belgeselini 98. Oscar Ödülleri’nin “En İyi Uluslararası Film” kategorisine aday gösterdi. Film, yönetmenin çocukluk hatıraları aracılığıyla Ermeni sinemasının dünyasına açılıyor ve 2025 Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.

Oscar yarışmasına bu yıl 80-90 filmin katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Brezilyalı yönetmen Walter Salles’in “Hâlâ Buradayım” filmi ödül kazanmıştı. Katılım kriterleri arasında ABD dışında çekim, diyalogların çoğunluğunun İngilizce olmaması ve ülkede en az yedi gün gösterimde bulunması şartları yer alıyor.

Ermenistan, 2001’den beri düzenli olarak Oscar yarışına katılıyor ve 2023’te “Amerikalı” filmiyle ilk kez adaylık kazanmıştı. Bu yılın kısa listesi 16 Aralık 2025’te, resmi adaylıklar ise 22 Ocak 2026’da açıklanacak.

ERMENİ HABER AJANSI