“World Challenge Cup”: Ermeni jimnastikçi gümüş madalya sahibi

Ermeni jimnastikçi Hamlet Manukyan, Paris’te düzenlenen “World Challenge Cup” yarışmasında gümüş madalya kazandı.
Bu konuda Ermenistan Jimnastik Federasyonu’ndan bilgi verildi.
Bu yarışmada Hamlet Manukyan erkek artistik jimnastiğini yeni bir elementle zenginleştirdi. Ermeni jimnastikçi paralel barlar aletinde yeni bir element gerçekleştirdi ve bu resmi olarak “Manukyan” adıyla anılacak.
Ermeni jimnastikçilerden kendi adlarıyla element yapanlar arasında Hrant Şahinyan (paralel barlar), Albert Azaryan (halkalar), Artur Hakobyan (atlama), Vahagn Stepanyan (paralel barlar), Vahagn Davtyan (halkalar), Huri Gebeşyan (kadın paralel barlar), Artur Davtyan (paralel barlar) bulunuyor.
