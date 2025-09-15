Video. Papa Leo, 70’inci yaşını Aziz Petrus Meydanı’nda kutladı

Meydanda toplanan binlerce inanan, balonlar, pankartlar ve iyi dilek mesajlarıyla Papa’ya sevgi gösterisinde bulundu, konuşmasını alkışlarla karşıladı.

“Sevgililerim, bugün 70 yaşına bastığımı biliyorsunuz gibi görünüyor,” diyen Papa, coşkulu bir alkış aldı. Doğum gününde kendisini dualarında hatırlayan herkese de şükranlarını sundu.

Günün ilerleyen saatlerinde Papa Leo’nun, Hristiyan mezhepleri arasındaki birliği teşvik etme vurgusunu sürdüren 21’inci yüzyıl şehitlerini anma ekümenik dua törenine başkanlık etmesi planlanıyordu.

Geçen mayısta, 69 yaşındayken seçilen Leo (önceki adıyla Robert Prevost), 1978’de 58 yaşında seçilen II. Jean Paul’den bu yana en genç papa oldu.

Euronews