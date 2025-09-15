Vatikan’da Tüm Ermeniler Katolikosu Roma Papası ile bir araya gelecek

Eçmiadzin Ana Makamı Bilgi Merkezinden NEWS.am’e verilen bilgiye göre 15 Eylül’de, Tüm Ermeniler Katolikosu II Karekin Hazretleri, Vatikan’a gitti. Katolikos Roma Papası XIV Leo ile bir araya gelecek.

Katolikos’a, Gevorkyan İlahiyat Semineri Lisansüstü Bölüm Başkanı Piskopos Daniel Fındıkyan, Ana Makamlararası İlişkiler Dairesi Direktörü Başrahip Garegin Hambardzumyan, Katolikos’un asasıyla görevli Başrahip Yesayi Grigoryan ve Katolikosluk Ofisi Direktörü Başrahip Vahram Melikyan eşlik ediyor.

Vatikan’da Katolikos’a, Batı Avrupa Patriklik Temsilcisi ve Vatikan’daki Katolikosluk Temsilcisi Başpiskopos Khajag Parsamyan ile Büyük Britanya ve İrlanda Ermeni Piskoposluk Başkanı Piskopos Hovakim Manukyan da katılacak.

ERMENİ HABER AJANSI