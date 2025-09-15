The Voice Kids France 2025’te Ermeni çocuktan “Dle Yaman” performansı! Jüriyi ve seyircileri büyüledi (VİDEO)

The Voice Kids France 2025 yarışmasında Ermeni katılımcı Albert Armenakyan, geleneksel Ermeni eseri “Dle Yaman”ı seslendirerek salonda büyük bir etki yarattı.

Yarışmanın Instagram sayfasında yapılan paylaşımda, performansın jüri üyesi Fransız-Ermeni şarkıcı Patrick Fiori’yi derinden duygulandırdığı ve “Patrick Fiori’yi bu kadar duygusal görmek nadirdir” ifadelerine yer verildi.

Albert’in performansı sırasında jüri üyelerinin tamamı dönerek ona tam destek verdi.

Basında yer alan haberlere göre Albert, 5 yaşından beri şarkı söylüyor. Yıllar içinde Big Stage gibi yarışmaları kazanmış, Ermenistan’ın Çocuk Eurovision ulusal finallerine kadar yükselmiş ve 2024 yılında ilk şarkısını yayınlamıştı.

View this post on Instagram

A post shared by The Voice Kids ✌️ (@thevoice_tf1)

ERMENİ HABER AJANSI