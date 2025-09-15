Paşinyan: “Eskiden Ermenistan için silah tedarik pazarları oldukça sınırlıydı, şimdi sınırsız”

Güvenlik konulu uluslararası konferans sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamalarda bulunarak güvenliğini sağlamanın bir numaralı aracı ordu olduğunda, o zaman güvenlik olmadığını ifade etti.

Başbakan Paşinyan “Ordu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci araç bile olmamalı, ordu güvenliğin en son aracı olmalı” dedi.

Onun sözlerine göre, eğer ordunun bizi korumasını istiyorsak, orduyı korumalıyız; eğer askerin bizi korumasını istiyorsak, önce askeri korumalıyız.

“Eskiden Ermenistan için silah tedarik pazarları oldukça sınırlıydı, şimdi sınırsız” diye ekledi Paşinyan.

ERMENİ HABER AJANSI