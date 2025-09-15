Papa Leo’dan Elon Musk’a sert sözler: ‘Tek derdimiz bu olursa başımız belaya girer’

Papa Leo, Elon Musk’ın trilyoner olma yolunda ilerlemesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerleyen Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Papa, Musk’ın trilyoner olmasının insanlık ve toplum değerleri açısından “alarm verici” olduğunu belirtti.

CEO’LARIN MAAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Business Insider’ın haberine göre Papa, “İnsan hayatının, ailenin ve toplumun değerini unutursak büyük bir sorunla karşı karşıya kalırız” diyerek, giderek büyüyen zengin-fakir farkına dikkat çekti. Papa, CEO’ların maaş farklarıyla ilgili olarak da “60 yıl önce CEO’lar işçilere göre 4-6 kat daha fazla kazanıyordu. Bugün bu fark 600 katı buluyor” ifadelerini kullandı.

‘BAŞIMIZ BELAYA GİRER’

Elon Musk hakkında ise, “Dünyanın ilk trilyoneri olacakmış. Bu ne anlama geliyor? Eğer tek derdimiz bu olursa, başımız belaya girer” yorumunu yaptı.

14 Eylül’de 70. yaşını kutlayan Papa Leo, Mayıs ayında seçilmesinin ardından verdiği ilk röportajda, papalık görevine alışma sürecini de anlattı. Papa, “Telefon görüşmeleri ve devlet başkanlarıyla yaptığım toplantılar, kilisenin sesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

‘SÜREÇTE ZORLANIYORUM’

Papa Leo, papalık görevinde deneyimsiz olduğunu belirterek, “Öğrenme sürecim çok hızlı ilerliyor. Soğuk suya birden atlamak zorunda kaldım. Çok şey öğreniyorum ve zorlanıyorum ama bunaltıcı değil” ifadelerini kullandı.

‘TAMAMEN YENİ BİR DENEYİM’

Papa Leo ayrıca, papalıkta yeni bir rol üstlenmenin kendisi için öğrenme süreci olduğunu belirterek, “Vatikan’ın diplomatik dünyadaki rolünü anlamaya çalışıyorum. Bu benim için tamamen yeni bir deneyim, ama kendimi geliştirmek için hazırım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tesla Yönetim Kurulu, Musk için yaklaşık 1 trilyon dolarlık (yaklaşık 34 trilyon TL) dev bir ödül paketi teklif etti. 10 yıllık plana göre Musk, Tesla’nın piyasa değerini 1,1 trilyon dolardan en az 8.5 trilyon dolara çıkarmayı, robotaksi (otonom taksi) ve Optimus işini büyütmeyi başarırsa, ek hisse ödülleriyle şirketteki payı en az yüzde 25’e ulaşabilecek. Böylelikle dünyanın ilk trilyoneri olabilecek.

