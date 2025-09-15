Müze otelde 2 bin yıllık bir gece

İhsan Yılmaz

DÜNYANIN en etkileyici ve görülmesi gereken otellerinden biri olarak kabul edilen The Museum Hotel Antakya’nın yapımının her aşaması ayrı bir hikâye barındırıyor.

2019 yılında açılan otel önce covid pandemisi ardından da kenti yerle bir eden 6 Şubat 2023 depremini yaşadı. Yapılan gerekli statik kontroller ve tadilattan sonra 2024’ün eylül ayında hem otel hem de bünyesinde bulunan ve 2 bin 300 yıllık bir tarihi barındıran Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi tekrar ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Geçen hafta otelin davetiyle gittiğim Antakya’da hem müze oteli ilk kez görme fırsatım oldu hem de Antakya’nın deprem sonrasında yeniden ayağa kalkma çabalarına şahit oldum.

İNŞAAT ÖNCESİ ARKEOLOJİK KAZI

Asfuroğlu ailesinin 2009 yılında standart bir şehir oteli kurmak için yola çıktıkları proje, sondaj çalışmaları sırasında her biri birer medeniyet hikâyesi anlatan 30 bine yakın arkeolojik eserin keşfiyle bambaşka bir yola sapmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan bilim kurulu denetiminde yapılan arkeolojik kazılardan sonra Emre Arolat’ın mimari tasarımıyla otel inşaatına başlanmış. Arkeolojik eserlere zarar vermeden açılan 66 adet kuyuya dikilen metal ayaklar üzerine çelikkonstrüksiyonla 200 odalı ikonik yapıdaki otel yapılmış. Geçmişle geleceği bir arada sunan, Eyfel Kulesi’nden üç kat daha fazla çelik kullanılan bu yapı her köşesiyle ve içinde bulundurduğu tarihle dünyanın en büyüleyici otellerinden biri.

DEPREMİN İZLERİNİ DE GÖSTERİYOR

Otelin kapısından içeriye girdiğinizde cam zeminden görünen alt kattaki muhteşem mozaikler karşılıyor sizi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi adı verilen arkeolojik alanın girişi ayrı. Burada Roma Dönemi’ne ait, çeşitli büyüklükteki taban mozaikleri yerinde korunarak sergileniyor. Agoranın tabanını süsleyen ve ‘dünyanın en büyük tek parça mozaiği’ olarak kabul edilen, 1050 metrekare büyüklüğündeki mozaik hem ihtişamıyla hem de MS. 600’üncü yılda yaşanan büyük depremin izlerini göstermesiyle de dikkat çekiyor. Deprem nedeniyle bir halının silkelenmesi gibi dalgalanan mozaik tarihi bir belge olarak müzede yerini alıyor. Roma dönemi villasına ait bir taban mozaiğindeki Pegasus figürü ve kazı sırasında çıkartılan Eros heykelciği, sikkeler, metal objeler, mimari parçalar ve pişmiş toprak eserler de müzede görülebiliyor.

2 BİN 300 YILLIK BİR GEÇMİŞİN İÇİNDE UYUMAK

Antik mozaiklere ve kazı alanına bakan geniş cam cephelerle donatılmış odaların kimisi St. Pierre Kilisesi’ne, kimisi dağlara, kimisi de şehir manzarasına bakıyor. Pek çok kişide olduğu gibi benim de aklıma ilk önce Müzede Bir Gece filmi geliyor. Hiçbiri gece uyandığımda canlanmasa da odanın penceresinden büyülenmişçesine taban mozaiklerinedeki kanatlı at Pegasus’a, ilham perilerine, av sahnelerinin canlandırıldığı mozaiklerdeki kuşlara, aslanlara, domuzlara bakarak bir zaman tüneline giriyorum. Sabah odamda duş alırken 2 bin yıl önce hemen alt kattaki Roma hamamında insanlar nasıl yıkanıyordu acaba diye düşünüyorum. Zeminden akıp giden su sanki Roma hamamının su sistemine bağlanıyor ve aşağıda gördüğüm antik borulardan geçip toprağa kavuşuyor. The Museum Hotel Antakya böyle bir zamansızlık hissi uyandırıyor insanda.

HATAY SİZİ BEKLİYOR

Depremde büyük zarar gören ve 1 Eylül’den itibaren normal seferlere tekrar başlanan Hatay Havalimanı’ndan kent merkezine doğru hareket edince havada asılı gözle görülür bir toz tabakası dikkat çekiyor. Kent dev bir şantiye alanı. Her metrekaresinde bir inşaat yükseliyor. Şehre tepeden bakan ve dünyadaki en eski kiliselerden biri olarak kabul edilen St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi’ni ziyaret ediyoruz. Kilisenin bahçesinden bakınca depremde yıkılan binaların teker teker ayağa kaldırıldığını görüyorsunuz. Şehrin ufkunu kaplamış inşaat iskelelerinden oluşan dev bir ordu hiç durmadan çalışıyor.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi’nde ise düğün hazırlıkları var. Müze girişi ve gelinle damadın geçeceği yolu çiçeklerle süslemeye çalışıyorlar. Merkezdeki kilise yıkıldığı için belli ki nikah burada kıyılacak. Dünyanın ilk mağara kilisesinin en son nikahı. Hayat devam ediyor ve Hatay küllerinden yeniden doğuyor. Hataylıların istediği şey insanların onları yalnız bırakmamaları. Sık sık kenti ziyaret edip buradaki hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlamaları. Tıpkı hemen deprem sonrasında olduğu gibi…

Hürriyet Gazetesi